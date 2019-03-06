Edirne'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/edirne/' title='Edirne'>Edirne</a>'nin <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/havsa/' title='Havsa'>Havsa</a> ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.<br><br>Alınan bilgiye göre, Saim Karaduman'ın kullandığı 22 KB 421 plakalı otomobil ile Sinan Şener'in idaresindeki 41 UY 303 plakalı otomobil <a class='keyword' href='/havsa/' title='Havsa'>Havsa</a> Kavşağı'nda çarpıştı.<br><br>Kazada yaralanan sürücü Karaduman ile araçlardaki 4 kişi <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/trakya-universitesi-tip-fakultesi-hastanesi/' title='Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'>Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi</a> ve <a class='keyword' href='/edirne/' title='Edirne'>Edirne</a> Sultan 1. Murat <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/devlet-hastanesi/' title='Devlet Hastanesi'>Devlet Hastanesi</a>'ne kaldırıldı.