17.06.2019 14:41
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Edirne'de trafik kazası: 5 yaralı

Edirne

Edirne'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edirne'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Ömer Akça'nın kullandığı 34 AET 432 plakalı otomobille, Kemal Elbüken yönetimindeki 39 LA 401 plakalı otomobil Havsa ilçesi girişinde bulunan kavşakta çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan Elbüken ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan dört kişi ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1 Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü Kemal Elbüken'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Uzunköprü, Babaeski ve Havsa ilçelerini Edirne'ye bağlayan kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
Otomobillerin çekiciyle kaza yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaynak: AA
Akça, Havsa, Edirne, Güncel

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