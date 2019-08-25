Haberler» Güncel» Haber

Edirne'de trafik kazası: 8 yaralı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

25.08.2019 23:32 Edirne'de trafik kazası: 8 yaralı
Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muzaffer Kabakbaş'ın kullandığı 34 TM 4639 plakalı otomobil, Saffet Şahin'in kullandığı otomobil ile Süloğlu Kavşağı'nda çarpıştı.
Çarpışma sonrası Şahin'in kullandığı araç yanmaya başladı. Aracın içinde bulunanlar kendi imkanlarıyla çıkarken, olay yerine gelen itfaiye yanan aracı söndürdü.
Kazada sürücüler Kabakbaş ve Şahin ile araçlardaki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Süloğlu, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:55   Cengiz Ünder, sezona golle başladı
23:54   Polisin baskınında günlük kiralık evde bulunun kız çocuğu intihar etti
23:53   (görüntülü) afyonkarahisar'da büyük taarruz'un 97. yılı kutlamaları
23:53   SPOR Galatasaray - Konyaspor maçından
23:52   (görüntülü) aynı aileyi taşıyan araç şarampole devrildi: 5 yaralı
23:51   (görüntülü) ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem
23:50   Sürücüsüz kalan sürat teknesi askeri limana çarptı