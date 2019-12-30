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Edirne'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Edirne'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

30.12.2019 20:24 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:30 Edirne'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Edirne'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Hanifi Okçiyanlı idaresindeki 22 S 0085 plakalı servis minibüsü, Kapıkule yolu Sarıbayır mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Hacıalioğulları'na çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, yaralı Hacıalioğulları, 112 sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada polis ekipleri, kaza mahalinde çevre sakinlerinin tepki gösterdiği sürücüyü, güvenlik gerekçesiyle aracıyla yakındaki bir yediemin otoparkına götürdü.

Güncel

Kaynak: AA

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