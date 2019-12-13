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Edirne'de trafik kazasında ölen babaanne ve torununun cenazesi defnedildi

Edirne'de trafik kazasında hayatını kaybeden babaanne ve torununun cenazesi toprağa verildi.

13.12.2019 16:11 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:15

'de trafik kazasında hayatını kaybeden babaanne ve torununun cenazesi toprağa verildi.

Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde dün meydana gelen trafik kazasında ölen Emine Akgün ve 10 yaşındaki torunu Ecem Akgün'ün cenazesi evine getirildi. Burada helallik alındı.

Cumhuriyet Mahallesi Camisi İmamı Mustafa Polat, yaptığı konuşmada, kendisinin de kısa bir süre önce kazanın meydana geldiği yerden kızıyla geçtiğini belirterek, yetkililerden kazalara karşı önlem almalarını istedi.

Babaanne ve torunun cenazesi, belde mezarlığına getirildi.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emine Akgün ve torunu Ecem Akgün'ün cenazesi toprağa verildi.

Ecem Akgün'ün babası Abdullah, ağabeyi Eren Akgün ve akrabaları taziyeleri kabul etti.

Bu arada, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kırcasalih beldesi girişindeki kavşakta karşıdan karşıya geçmek için bekleyen Emine Akgün ve 10 yaşındaki torunu Ecem Akgün, C.Y'nin kullandığı 22 LR 737 otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Edirne'de trafik kazasında ölen babaanne ve torununun cenazesi defnedildi

Emine Akgün, Edirne, Güncel

Kaynak: AA


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