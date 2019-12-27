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Edirne'de Türkiye Afet Müdahale Planı toplantısı gerçekleşti

Edirne'de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısı gerçekleşti.

27.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:12 Edirne'de Türkiye Afet Müdahale Planı toplantısı gerçekleşti
'de Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısı gerçekleşti.
Vali Yardımcısı Ali Uysal başkanlığında, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantı salonunda düzenlenen toplantı, 26 yerel düzey çalışma grubunun yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.
Toplantıda, afet ve acil durumlarda görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerinin sorumlulukları, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensipleri anlatıldı.
AFAD Edirne İl Müdürü Ali Altındal da toplantıda sunum yaptı.

Türkiye, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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