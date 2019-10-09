Edirne'de ulaşım zammına 'imzalı' protesto

EDİRNE'de Trakya Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, kent içi ulaşıma Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS) son bir yıl içerisinde yapılan toplam yüzde 31.4'lük zammı protesto ederek, abonman sisteminin getirilmesi için imza kampanyası başlattı.

Trakya Üniversitesi öğrencileri, yan öğrenciler, ETUS'a son bir yılda yapılan yüzde 31.4'lük zammı protesto ederek imza kampanyası başlattı. Arkadaşlarıyla birlikte 4 gün önce üniversite içerisinde imza kampanyası başlatan öğrencilerden İsmet Berk Er, amaçlarının İstanbul'da olduğu gibi abonman sisteminin getirilmesini ve yeni düzenlenen güzergahların yeniden gözden geçirilmesini sağlamak olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili arkadaşlarıyla birlikte T.Ü. Bolcaana Yemekhanesi önünde basın açıklaması yapan Er, ülkedeki ekonomik tablo ortadayken, kendini 'öğrenci dostu' diyen bir belediyenin yaptığı zamların, öğrencinin ekonomisini daha da zora soktuğunu söyledi.

'ETUS ZAMMI ÖĞRENCİ EKONOMİSİNE BÜYÜK ZARAR VERİYOR'

Belediye meclisinin Ağustos ayında onayladığı zamla birlikte son 1 yılda 10'ar ay aralıklarla ulaşıma yüzde 31,4 zam yaptığını dile getiren Er, "Biz öğrenciler eğitim görmek için geldiğimiz Edirne'de barınmaya, yaşamaya, ders malzemelerine, harçlara ya da sosyal hayata büyük masraflar yapmak zorunda kalıyoruz. Zaten eğitim almak için çok fazla masrafa girerken, memleketteki ekonomik kriz de bizi zorlamaktadır. Tüm bu tablonun üstüne öğrenci dostu olduğunu iddia eden belediyenin meclisi, ulaşıma zam yapmayı kabul etmesi öğrenci ekonomisine büyük zarar vermektedir. Biz de buradan yola çıkarak bir imza kampanyası başlatmaya karar verdik" dedi.

'İSTANBUL'DA OLDUĞU GİBİ ABONMAN SİSTEMİ İSTİYORUZ'

İmza kampanyasıyla İstanbul örneğinde olduğu gibi abonman sistemi talep ettiklerini kaydeden Er; "Bu imza kampanyası öğrenclerin ETUS'la ilgili yaşadığı sorunları ve ekonomiyi rahatlaması açısından aylık abonman talebini içeriyoruz. Biz belediyeden İstanbul'da var olan sistemi, yani aylık abonman sistemini istiyoruz. Yani öğrencilerin ekonomisini bir tık daha rahatlamasını istiyoruz. Ayrıca, ulaşımın belli başlı sıkıntıları üzerine de imza topluyoruz. Yeni inşa edilen yurt öğrencileri olarak da; 7A'nın saat başı geçmesi bizi mağdur etmekte. Belediye hizmet verdiği Edirne'de 2 bin 500 kişi kapasitelik yurdun açılmasını öngöremedi mi? ya da güzergah ve saatleri ?düzenlenirken bu öğrencilerin mağdur olacağı göz önüne alınmadı mı?" diye konuştu.

MİNİBÜSÇÜLER İDARE MAHKEMESİ'NE BAŞVURDU

Öte yandan Edirne'de 8 ortağıyla hizmet veren S.S. 21 No'lu Edirne Ulaşım Minibüs Kooperatif üyeleri, belediyenin Eylül ayında aldığı güzergah değişikliği kararının iptali için İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Edirne Adliyesi önünde ortaklarıyla birlikte açıklama yapan Kooperatif Başkanı Aytaç Dilci, Edirne Belediyesi'nin kentteki minibüsçülere eşit davranmadığını dile getirdi. Eylül ayında alınan güzergah değişikliği kararının, yanlış şekilde oylandığını ifade ederek iptali için İdare Mahkemesi'ne dava açacaklarını belirten Dilci, "Bugün buraya Edirne Belediyesi'nin Eylül ayı meclis toplantısında alınan güzergah değişikliği kararı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmaya geldik. Suç duyurusunda bulunma nedenimiz, kararın bir kez oylanmasına rağmen 13 karar üretilmiş olması. Bize göre bu yanlış. Mecliste her kararın ayrı ayrı onaylanması gerekiyor. Biz hem bu kararın iptali için İdare Mahkemesi'ne başvuracağız, hem de bu kararın altında imzası olanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

