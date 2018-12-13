Edirne'de 'Uluslararası Sağlık Köprüsü Projesi'

13 Aralık 2018 Perşembe 13:08



13 Aralık 2018 Perşembe 13:08

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanarak Eylül-Ekim döneminde başvurusu yapılan "Uluslararası Sağlık Köprüsü Projesi" desteklenmeye hak kazandı.Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık kurumlarında 'sağlık turizmi' alanında çalışan personelin, bu çerçevede başvuru yapan hastalar ile iletişim kurmasını sağlayarak doğru bilgilendirme, doğru tedavi olanağı, kaliteli sağlık hizmeti sunmanın hedeflendiği projeye ait sözleşme Kalkınma Ajansı Edirne Ofisinde imzalandı.İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan ve Ajans Genel Sekreteri Mahmut Şahin'in bir araya geldiği sözleşme imza töreni sonrasında, bölgesel öncelikler ve sağlık alanında yapılabilecek çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.Proje kapsamında sağlık turizmi birimlerinde ve en çok yabancı hasta başvurusunun olduğu birimlerde çalışan 20 kişi için iki ay boyunca, haftada üç gün üçer saat, konuşma pratiğinin ağırlıklı olduğu medikal İngilizce eğitimi uygulanması planlandı. Kişisel gelişimin de destekleneceği proje çalışmaları ile kurumsal kapasitenin arttırılması hedefleniyor. - EDİRNE