Edirne'de Umke Bölge Tatbikatı Yapıldı

Edirne
Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından UMKE 20. Bölge İlleri tatbikatı gerçekleştirildi.
Edirne, Tekirdağ
, Kırklareli
illerinin yıllık faaliyet planı çerçevesinde Sarayiçi mevkisinde gerçekleştirilen tatbikatta, "Enkaz Altında Yaralıya Medikal Kurtarma, Dağda Medikal Kurtarma, Su Üstü Medikal Kurtarma, Doğada Yön Bulma ve Oryantring, Afetlerde Haberleşme Sistemlerinin Kullanımı, Doğada Hayatta Kalma Becerilerinin Geliştirilmesi" konularında eğitim ve uygulama tatbikatları yapıldı.
40 UMKE personelinin katılımı ile gerçekleştirilen tatbikat ile katılımcıların, önceden hazırlanmış senaryoları uygulanarak, afet veya olağandışı durumlarda kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede, imkan ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahalede bulunma ve zor şartlarda hayatı sürdürme özelliklerini geliştirilebilmek amaçlanıyor.
Tekirdağ,Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi,Edirne