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Edirne'de üreticilere Tarım Kredi Kooperatifi şoku

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çiftçilik ile uğraşan Erkan Yılmaz ve 3 çiftçi arkadaşı, 3 yıldır Tarım Kredi Kooperatifi tarafından mağdur edildiklerini iddia etti.

04.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:46Edirne'de üreticilere Tarım Kredi Kooperatifi şoku
'nin Uzunköprü ilçesinde çiftçilik ile uğraşan Erkan Yılmaz ve 3 çiftçi arkadaşı, 3 yıldır Tarım Kredi Kooperatifi tarafından mağdur edildiklerini iddia etti.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çiftçilik uğraşan Erkan yılmaz 3 yıl önce Tarım Kredi Kooperatifi Uzunköprü Şubesi tarafından kendilerine boş kağıt imzalatılarak, kendisi ve diğer çiftçi arkadaşını da kooperatife 3 yıldır zorla borçlandırıldıklarını öne sürdü.

Çiftçi Yılmaz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "7166 sayılı yapılandırma kanunu çıktığında aile olarak karar verdik ve borcumuzu ödeyelim bitsin dedik. Kooperatif yetkilileri de 'Bize 7166 sayılı kanundan faydalanın yüzde 10 faiz ile bu 10 yılda bir gelecek bir şey değil. Dava süreci devam ederse boş kağıtlarda imzanız var bu dava süreci uzar gider'" ifadelerini kullandı.

Aile huzurumuz kalmadı

Mağdur çiftçi Yılmaz açıklamasında yapılandırma ile beraber 2. kez mağduriyet yaşadıklarını ifade etti ve kendilerinin olmayan borç yüzünden aile huzurlarının kalmadığını ifade ederek, "Yüzde 10 faiz olarak avukatlık ücretleri ile 100 ya da 110 bin civarı en fazla ekim ayında para ödersiniz, 50-60 bin TL avukatlık masrafları tutuyor bunu da 4 eşit taksit ile ödeyeceksiniz dediler. Bizde bir an önce kurtulalım çünkü artık çok yorulduk aile huzurumuz kalmadı. Bizde kabul ettik davamızı geri çektik. Ekim ayında yapılandırma 167 Bin TL aile olarak ödeme yaptık geri kalanları 4 eşit taksitle ödeyeceğimizi söylediler. Ödemeye yapmaya gittiğimiz de 110 bin TL yerine 170 Bin TL ödeme yapacaksınız dediler". Erkan yılmaz 4 eşit takside bölünmesi gereken avukatlık ve icra masraflarını tek sefer de alındığını ifade etti.

Ödeme tablosunda yüzde 40 faiz uygulandı

Kendi ailesi ile 100-150 dönümlük bir arazide çiftçilik yaptığını dile getiren Erkan Yılmaz, ödeme tablosuna imza attıktan sonra 2020 yılında ödenmesi gereke tutarın üzerine yüzde 40 faiz uygulandıklarını ifade etti. Yılmaz, Tarım Kredi Kooperatifinin ortalama yüzde 25 faiz uygulandığını söylerken, yaklaşık 1 hafta önce de CİMER aracılığıyla şikayet ettiklerini ve çözüm beklediklerini ifade etti. - EDİRNE

Edirne, Güncel

Kaynak: İHA

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