Edirne'de 'Uyum Buluşmalarının 26. ve son etabı gerçekleştirildi

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, komşu ülke Yunanistan 'ın yasa dışı yollarla Meriç Nehri'ni geçen düzensiz göçmenleri, demir çubuklarla dövüp geri gönderdiğini söyleyerek, "Bu bir insanlık suçudur" dedi. Edirne 'de bir otelde gerçekleştirilen, 'Uyum Buluşmalarında' uluslararası öğrencilerin Türkiye'de sahip olduğu hak ve yükümlülükler ile ilgili düzenlenen programa 49 farklı milletten uluslararası öğrenciler katıldı."Meriç'i geçenleri demir çubukla dövüp geri gönderiyorlar"Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, programda yaptığı konuşmasında, komşu ülke Yunanistan'ın ve ABD'nin düzensiz göçmen politikalarını ve insanlık dışı uygulamalarını eleştirerek; "İddia ile söylüyorum, onurla ve şerefle söylüyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinin geliştiremediği bir kapasite ile hiçbir ülkesinin, en zenginim diyen, en medeniyim diyen, teknolojide en üst düzeydeyim diyenlerin bile uygulayamadığı bir göçmen politikası takip ediyoruz. Sınır komşumuz, buradan Meriç'i geçenleri demir çubuklarla dövüp, geriye gönderiyorlar, insanlık suçudur bu. İşte Amerika Birleşik Devletleri, Meksikalılar, Kolombiyalılar, Venezüellalılar yani daha müreffeh bir geleceğe kavuşabiliriz diye sınırı geçmeye kalktıklarında başlarına gelmeyen kalmıyor" dedi."Bizim hilalimiz insanlık ve vicdanı bütün insanlığa anlatıyor"Dr. Ok, "Çok açık ve net ifade edeyim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletinden almış olduğu yetki ve irade ile dünyanın hiçbir ülkesinin geliştiremediği bir kapasite ile göç politikalarını akılla, bilimle, mantıkla kurguluyor, yönetiyor ve yürütüyor. Bu kadar açık ve nettir. Ama biz başka bir şey daha yapıyoruz. Bizim Cumhuriyet ile birlikte akıl, bilim ve mantık felsefemizin bize öğrettiği şeyin bir zemini var. Biz ayaklarımızı yere basıyoruz. O da insanlık ve vicdandır. ve bu bereketli Trakya toprakları ve Anadolu bu insanlık ve vicdan ne anlama geliyor medeniyet tarihi boyunca bizim hilalimiz bunu bütün insanlığa anlatmış, çok şükür bugünde anlatıyor" ifadelerini kullandı.Öte yandan, 26'ıncısı ve son etabı gerçekleştirilen Uyum Buluşması programına, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Alpaslan Doğan, Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar, Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, kamu kurum müdürleri ile 49 milletten uluslararası öğrenciler katıldı. - EDİRNE