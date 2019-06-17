17.06.2019 16:14
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Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Edirne

EDİRNE'de, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, 376,33 gram uyuşturucu hap ve 284,41 gram skunk ele geçirildi.

EDİRNE'de, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, 376,33 gram uyuşturucu hap ve 284,41 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çavuşbey Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 376,33 gram uyuşturucu hap ve 284,41 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili A.Z.G. adlı kadın gözaltına alınırken, Y.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.


- Edirne
Kaynak: DHA
Edirne, Güncel

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