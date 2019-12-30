Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

EDİRNE'de, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada spor çantada uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin İstanbul'dan Edirne'nin Keşan ilçesine uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine hareket geçti. Uyuşturucunun bulunduğu otomobili belirleyen polis, aracı takibe aldı. Havsa ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada spor çanta içine gizlenmiş 2 bin 900 gram eroin, 3 bin 600 gram bonzai, 1000 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobildeki E.Y. ve M.Y. de gözaltına alındı.

Çalışmayı genişleten polis, uyuşturucu maddelerin bulunduğu otomobile öncülük yaptığını tespit ettiği aracı da Tekirdağ'da durdurdu. Araçatki D.O. ile İ.K. da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, 'uyuşturucu madde ticareti' yapma suçundan adliyeye sevk edildi.