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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Edirne'de, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalarda durdurulan bir araçta 50 gram bonzai ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

14.09.2019 13:15Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Edirne'de, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalarda durdurulan bir araçta 50 gram bonzai ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince N.G. ve V.Ö. isimli şahısların uyuşturucu temin etmek ve Edirne'de içici tabir edilen şahıslara satmak suretiyle İstanbul'a gittiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, söz konusu şahısların bulunduğu aracı otoban gişeler mevkisinde gerekli tedbirler alınarak durdurdu. Araç ve içerisinde bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramada V.Ö. isimli şahsın üzerinde toplamda daralı 45,57 gram bonzai olarak bilenen uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler N.G. ve V.Ö. çıkarıldıkları adli makamlarca, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevine konuldu. - EDİRNE

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Edirne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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