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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

19.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:04Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Yenimescit Mahallesi Şehit Piyade Er Hakan Korkmaz Caddesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Bir kömürlük ve bir evde yapılan aramada 159 küçük poşette eroin, bir poşette 4,84 gram eroin, folyo kağıtlarında 35,53 gram eroin, 98 uyuşturucu hap ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K. ve G.B. çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.
Şüpheli G.K. ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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