EDİRNE'DE VATANDAŞLAR DIŞARI AKIN ETTİ; VALİLİK UYARDI

EDİRNE'de koronavirüs vaka sayısında azalma yaşanmasının ardından vatandaşlar adeta sokağa akın etti.

13.05.2020 10:53 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:59
EDİRNE'de koronavirüs vaka sayısında azalma yaşanmasının ardından vatandaşlar adeta sokağa akın etti. Vatandaşların girişine kısıtlama getirildiği ve altyapı çalışmalarının sürdüğü kentin en önemli caddesi Saraçlar'da müzisyenlerde yerlerine alıp şarkılar söylemeye başladı. Valilik, vatandaşları anonslar ve sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla, evlerinde kalmalarını istedi.
Edirne'de koronavirüs salgını nedeniyle sıkı tedbirler alındı, önemli merkezler dezenfekte edildi, ana cadde ve sokaklara girişlere kısıtlamalar getirildi. Caddelerde kurulan noktalarda vatandaşların ateşleri ölçülüp, maske takmaları konusunda uyarılırken,
banka ve PTT gibi kalabalık oluşturan yerlerde sosyal mesafe kuralının sağlanması için demir bariyerler çekildi. Kentte alınan önlemlerle vaka sayısında büyük düşüş yaşandı.
MÜZİSYENLER DE ÇIKTI
Kentte hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıkması ve işyerlerinin büyük bölümünün de açılmasıyla birlikte vatandaşlar adeta sokaklara akın etti. Kentin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi alt yapı çalışmalarının sürmesine rağmen gün boyu insanların akınına uğradı.
Kalabalığı gören sokak müzisyenleri de cadde üzerindeki yerine alarak şarkılar söylemeye başladı. Koronavirüs tedbirlerine aldırış etmeyerek sokağa çıkan vatandaşa Trakya'nın 9-8'lik şarkılarla konser veren sokak müzisyenleri, kendi besteledikleri
'koronavürüs' şarkısıyla da vatandaşa evde kalın çağrısı yaptı. Müzisyenlerin çaldığı müzik sonrası bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü çekti.
'GÜNEŞTEN FAYDALANMAK İÇİN ÇIKTIM'
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan uyarılara uyduğunu ve evde kalmaktan sıkılıp güneşlenmek için dışarı çıktığını söyleyen Erdoğan Sertcan, "Ben genelde evdeyim. Güneşten faydalanmak için sadece bugün dışarıya çıktım. Devlerimizin koyduğu kurallara uymaya çalışıyoruz. Normalde dışarı çıkmıyorum" dedi. Faturalarını ödemek için dışarı çıktığını söyleyen Güler Korça, "Faturalarımı ödemem gerekiyordu. Bu nedenle dışarı çıktım. Koronavirüs dolayısıyla maddi açıdan zor günler geçirsek de, ihtiyaçlarımızı karşılamak için dışarı çıkmamız gerekiyor. Gerekmedikçe, dışarı çıkmamaya çalışıyoruz" dedi. İki aydır evde olduğunu ve ilaç almak için dışarı çıktığını söyleyen Yunus Durmuş, "Mecburen ilaç almak için çıktım. Bu zamana kadar kurallara uydum. Esnaf olmama rağmen uyarılara dikkate alıp hiç dışarı çıkmamıştım" dedi. .
VALİLİK: KURALLARA UYMAYI SÜRDÜRMELİYİZ
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürekli devriye görevi yürüterek, anonslarla vatandaşları evde kalmaları yönünde uyarılarını sürdürüyor. Vatandaşların sokaklara akın etmesi üzerine de Edirne Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşların evde kalmalarını istedi. Açıklamada, "Edirne'mizde salgınla mücadelede alınan tedbirlerle önemli mesafe kat ettik. Vaka sayılarındaki azalma Edirne halkımızın tedbirlere büyük ölçüde uyması sonucunda başarılmıştır. Ancak bu iyilik hali bir rahatlama ya da gevşemeyi kesinlikle getirmemelidir. Bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları korumak adına, sorumluluk duygusu içerisinde tedbirleri uygulamaya devam etmeli ve kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Evde kalmaya, zorunlu hallerde ev dışına çıktığımızda da sosyal mesafeyi korumaya devam edelim. Bu mücadeleyi hep birlikte başaracağız. Sağlıkla kalın" denildi. EDİRNE’DE VATANDAŞLAR DIŞARI AKIN ETTİ; VALİLİK UYARDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Edirne, Güncel, Haber

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