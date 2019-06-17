EDİRNE'DE VERİMİ YÜZDE 30 ARTAN ARPA ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

EDİRNE'de arpa hasadı dekar başına yüzde 30 artması üreticinin yüzünü güldürüyor. Arpada verim artışını buğdayda da beklediklerini söyleyen Edirne
Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı
, Bu yıl yağışların iyi olması arpa hasadın verimi artırdı, çiftçinin yüzünü güldürdü. Bu yıl buğdayda iyi gözüküyor, buğdayda da geçen yıla nazaran verim artışı bekliyoruz dedi.Türkiye
'nin buğday ambarı Edirne'de arpa hasadı geçtiğimiz yıllara göre yüzde 30 verim artışıyla üreticinin yüzünü güldürüyor. Edirne'de 26 bin dekar alana ekili arpa bu yıl istediği yağışı almasıyla verimi artırması, mazot ilaç gibi girdi maliyetlerini artıran üretimde çiftçinin rahat nefes almasını sağladı. Kentin tamamında sararan arpa hasadı başlarken üretici bu artışı buğdayda da beklediklerini söyledi.
Arpada verim artışını buğdayda da yüksek verim beklediklerini söyleyen Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Bölgemizde arpa hasattı başladı, dekarda 650 kilo ortalama biçiyoruz. Geçen yıla göre hasatta yüzde 30 artış var. Geçen yıl hava iklimleri bazı bölgelerde kurak geçti oralarda verim çok düşüktü. Bu yıl yağışların iyi olması arpa hasadın verimi artırıp çiftçinin yüzünü güldürdü. Bu yıl buğdayda iyi gözüküyor, buğdayda da geçen yıla nazaran verim artışı bekliyoruz. Buğday fiyatı tonunu 1350 lira açıkladı Toprak Mahsulleri Ofisi
, bu fiyat girdi maliyetlerine gör çok düşük. Mazot, ilaç gibi girdi maliyetlerimiz göz önüne alındığında bu fiyatlar düşük kalıyor. Geçen yıla göre buğday alım fiyatlarında yüzde 60 olarak bekliyorduk. Şu an açıklanan fiyat düşük, çiftçiyi tatmin etmiyor.dedi. Edirne'nin Yolüstü
köyünde çiftçilik yapan Ergin Geniş, Mayıs ayında bölgemizde güzel yağış aldık. Buğday ve arpada yüzde 30 artış bekliyoruz. Geçen yıl başak zamanı kurak geçti ve bu yüzden verim düşük olmuştu. Bu yıl verim artışıyla bu zararımızı karşılayacağımızı düşünüyorum şeklinde konuştu.