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Edirne'de videolu 'evde kal' mesajı

Edirne'de videolu 'evde kal' mesajıEDİRNE Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, koronavirüs önlemleri kapsamında evde kalmanın önemine dikkat çekmek amacıyla huzurevinde kalan yaşlılar, gaziler, engelliler ve gençlerin 'evde kal' mesajı verdiği bir video yayınladı.

09.04.2020 20:43 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:45
Edirne 'de videolu 'evde kal' mesajı
EDİRNE Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, koronavirüs önlemleri kapsamında evde kalmanın önemine dikkat çekmek amacıyla huzurevinde kalan yaşlılar, gaziler, engelliler ve gençlerin 'evde kal' mesajı verdiği bir video yayınladı. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yayınladığı video kısa sürede çok sayıda beğeni alarak paylaşıldı.
Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, koronavirüs önlemleri kapsamında evde kalmanın önemine dikkat çekmek için video yayınladı. Edirne Huzurevi'nde yaşayan yaşlılar, gaziler, engelliler ve gençlerin vatandaşlara evde kalmaları konusunda seslendiği video müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşıldı.
GENÇLER, YAŞLILAR VE GAZİLERDEN 'EVDE KAL' MESAJI
Videoya evde kendi çektikleri görüntüyle katılan yaşlılar, engelliler, gaziler ve gençler; "Daha sağlıklı, daha huzurlu yarınlara ulaşabilmek için evde kal Edirne, evde kal Türkiye ", "Bu zor günler atlatabilmek için evinde kal Edirne, evinde kal Türkiye", "Torunlarımıza sağlıklı bir yaşam bırakmak için evde kal Edirne, evde kal Türkiye" şeklinden mesajlar verdi.
İL MÜDÜRÜ DE VİDEOYA KATILDI
Öte yandan videonun sonunda Edirne ve Türkiye'ye seslenen Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, "Değerli büyüklerim, sevgili çocuklar; bizler tüm kurum ve kuruluşlarımızla sizler için görevimizin başındayız. kendiniz için, sevdiklerimiz için, geleceğimiz için lütfen evde kalınız. Evde kal Edirne, evde kal Türkiye" dedi. Edirne’de videolu ’evde kal’ mesajı

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Edirne, Güncel
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