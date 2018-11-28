Edirne
'de yağış hayatı felç etti...Sokaklar göle döndü, çok sayıda araç ve iş yeri sular altında kaldı
EDİRNE - Edirne'de meydana gelen yağış sonrası hayat felç oldu, çok sayıda araç ve iş yeri sular altında kaldı. Edirne'de dün gece saatlerinden itibaren bir anda bastıran yağış, sabah saatlerine kadar çeşitli aralıklarla devam etti. Yağışla birlikte cadde araları göle dönerken, kentte bulunan bazı caddelerde çok sayıda iş ve ev yerini su bastı ve cadde aralarında bulunan çok sayıda araçta sular altında kaldı.Yağış sonrası oluşan sel Edirne'de hayatı felç ederken, kent genelinde başlatılan su tahliye ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Edirne
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:01