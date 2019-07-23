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Edirne'de yağmur etkili oldu

Edirne'de yağmur etkili olduEdirne'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak kısa sürede caddeleri göle çevirdi.

23.07.2019 20:25
Edirne'de yağmur etkili oldu
Edirne'de yağmur etkili oldu
Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak kısa sürede caddeleri göle çevirdi.
Edirne'de akşam saatlerinde yağan sağanak etkili oldu. Yaklaşık 10 dakikada şiddetini artıran yağmur, bazı cadde ve sokakları göle çevirdi. Dilaverbey Mahallesi'nde yağış nedeniyle Balıkpazarı ve Maarif caddeleri suyla doldu. Suyal kaplanan yolda araçlar ilerlemekte zorlandı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerleri ve saçakların altında yağmurun dinmesini bekledi. Meteoroloji yetkilileri yağışlı havanın zaman zaman etkili olacağını belirtti. Edirne'de yağmur etkili oldu

Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

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