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Edirne'de yağmur etkili oldu

Edirne'de yağmur etkili olduEdirne'de sabah saatlerinde etili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

08.10.2019 12:03
Edirne'de yağmur etkili oldu
Edirne'de sabah saatlerinde etili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, kentte çok sayıda maddi hazarlı kaza meydana geldi.
Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan yağmur, cadde ve göllerde su birikintisine neden oldu. Sabah işe gitmek için evlerinden araçlarıyla çıkanlar, su birikintili yollarda ilerlemekte zorlanırken, yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Polis kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 10 derece düşmesiyle 11 derece ölçüldüğü kentte, meteoroloji yetkilileri yağışın gün içinde etkili olacağını söyledi.
Edirne'de yağmur etkili oldu

Edirne, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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