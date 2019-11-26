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Edirne'de yağmur etkili oldu

EDİRNE'de öğlen saatlerinde etili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

26.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:14Edirne'de yağmur etkili oldu

EDİRNE'de öğlen saatlerinde etili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, kentte çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

'de öğlen saatlerinde etkili olan yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşmasına neden oldu. Su dolu yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda çok sayıda maddi hasarlı kaza da meydana geldi. Polis, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, meteoroloji yetkilileri yağışın gün içinde etkili olacağını bildirdi.



Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

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