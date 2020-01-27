Edirne'de yağmur etkili oldu

EDİRNE'de akşam saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. Sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Edirne 'de akşam saatlerinde yağan sağanak etkili oldu. Hava sıcaklığının 12 derece olduğu kentte, sağanak kısa sürede cadde ve sokakları suyla doldurdu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar saçak altlarında yağmurun dinmesini beklerken, araçlarıyla trafikte ilerleyenler zor anlar yaşadı.

Polis ekipleri kazalara karşı kavşaklarda önlemler alarak vatandaşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkilileri yağmurun yarın sabah saatlerine kadar aralıklı olarak devam edeceğini bildirdi.

- Edirne