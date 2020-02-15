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Edirne'de yangın mahalleli yardımıyla söndürüldü

EDİRNE'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bir evin mutfağında çıkan yangını mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri ortaklaşa çalışmayla söndürdü.

15.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:14Edirne'de yangın mahalleli yardımıyla söndürüldü

EDİRNE'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bir evin mutfağında çıkan yangını mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri ortaklaşa çalışmayla söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken evin bir bölümü yanarak kullanılmaz hale geldi.

'de Çavuşbey Mahallesi Mumcular Sokak'ta bulunan Sebahattin Kısaç'a ait tek katlı evin mutfağında iddiaya göre yemek pişirildiği sırada yangın çıktı. Mahalleli su hortumu ve bidonlarla taşıdıkları suyla yangına müdahale ederken diğer yandan itfaiyeyi aradı. Edirne Emniyet Müdürlüğü motorize ekipleri, devriye sırasında fark ettiği yangın yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Edirne ekiplerinin mahalleli ile müdahale ettiği yangın, diğer evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.



İtfaiye, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

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