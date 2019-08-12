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Edirne'de yangında 3 ev kül oldu

Edirne'de yangında 3 ev kül olduEDİRNE – Edirne'nin Kırcasalih beldesinde bir evde çıkan yangın 2 eve daha sıçradı.

12.08.2019 21:19
Edirne'de yangında 3 ev kül oldu
Edirne'de yangında 3 ev kül oldu
EDİRNE – Edirne'nin Kırcasalih beldesinde bir evde çıkan yangın 2 eve daha sıçradı. Yangında 3 ev kül oldu.
Edinilen bilgilere göre, Kırcasalih beldesinde aynı avlu içinde olan bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan piknik tüplerinin patlaması nedeniyle alevler diğer evlere de sıçradı. Yangına Edirne, Kırcasalih, Pehlivanköy ve Uzunköprü'den toplam 6 ekip itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler de müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, 3 ev kül oldu.
Olay yerine gelen Kırcasalih Belediye Başkanı Hüseyin Tütüncü evleri yanan ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Tütüncü, "Zabıta ekiplerimiz tarafından aranarak yangına anında 2 aracımız ile müdahale ettik. Yangın ile ilgili soğutma çalışmaları sürüyor. Gece boyunca buradayız arkadaşlarımız çalışmaya devam edecektir. Can kaybı ve herhangi bir rahatsızlık yok. Aileye belediye lojmanlarından birini tahsis edeceğiz ve daha sonra da aileye eşya yardımı yaparak ailemizin üzüntüsünde yalnız bırakmayacağız" dedi.
Uzunköprü Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlatırken yangında kullanılmaz hale gelen evler belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
Edirne'de yangında 3 ev kül oldu

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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