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Edirne'de yapı market deposunda yangın

Edirne'de yapı market deposunda yangınEDİRNE'de bulunun bir yapı marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

01.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:20
Edirne'de yapı market deposunda yangın
EDİRNE'de bulunun bir yapı marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek, kontrol altına aldı.
Yangın, İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir yapı marketin deposunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen çıkan yangında, depo kısmından yükselen alevleri görenler, itfaiye ve polisi haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yükselen dumanlar Edirne'nin dört bir yanından görülürken, yangını kontrol altına alınması için takviye itfaiye ekipleri de sevk edildi. Polis de marketin bulunduğu caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak, önlem aldı.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını inceledi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Edirne’de yapı market deposunda yangın

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Edirne, Güncel, Haber

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