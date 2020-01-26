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Edirne'de "Yardım Koordinasyon Masası" oluşturuldu

Elazığ ve Malatya illerindeki deprem bölgesine yapılacak ayni yardımlar için: İl Afetve Acil Durum Müdürlüğünde "Yardım Koordinasyon Masası" oluşturuldu.

26.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:08Edirne'de
ve illerindeki deprem bölgesine yapılacak ayni yardımlar için: İl Afetve Acil Durum Müdürlüğünde "Yardım Koordinasyon Masası" oluşturuldu.
Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yardım Koordinasyon Masası'nda sadece kullanılmamış yeni malzeme olmak kaydıyla, ısıtıcı, kışlık giyecek ve gıda kabul edileceği belirtildi.
Açıklama şunlar kaydedildi:
"Yapılan yardımlar, 29 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 16: 00'ya kadar il merkezinde Mimar Sinan Kapalı Salonunda, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü'de kaymakamlık binalarında, Havsa'da Eski Sokullu İlkokulu Binasına, Enez'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binasında, İpsala'da Kapalı Spor Salonunda toplanıp, deprem bölgesindeki lojistik depolarına sevki sağlanacaktır."

Malatya, Elazığ, Deprem, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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