Edirne'de, YKS'nin ikinci oturumu heyecanı

Edirne'de, YKS'nin ikinci oturumu heyecanıYükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) bugün düzenlenen ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT), Edirne'de de başladı.

28.06.2020 12:06 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:12
Edirne'de, YKS'nin ikinci oturumu heyecanı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) bugün düzenlenen ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT), Edirne'de de başladı. Sınav saatinden önce aileleriyle okul önüne gelen adaylar, maske ve hijyen tedbirleriyle salonlara alındı. Ülke genelinde dün ilk oturumu gerçekleştirilen YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı bugün yapılıyor. Edirne'de yaklaşık 4 bin 230 aday, üniversite hayaliyle sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların yolunu tuttu. Saat 10.15'te başlayan sınav için 09.45'ten itibaren alımlar başlarken, 10.05'te sınavın yapılacağı binalarda kapılar kapandı. Aileleriyle birlikte sınav yerine gelen adayların heyecanlı olduğu gözlendi. Kent merkezinde sabah oturumu AYT'ye yaklaşık 3 bin 800 aday girdi. Güvenlik görevlileri, sınava girenlerin maskelerinin takılı olmasına dikkat ederken, sınav kağıtlarını da kontrol etti. Adaylar, salonlara sosyal mesafe kuralına uyularak alındı.
Üçüncü ve son oturum olan YDT ise saat 15.45'te başlayacak. Bu oturumda adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak. Edirne’de, YKS’nin ikinci oturumu heyecanı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Edirne, Güncel, Haber

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