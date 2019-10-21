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Edirne'de yoğun sis

Edirne'de yoğun sis Edirne'de yoğun sis Edirne'de yoğun sis ulaşımda sürücülere güçlük yaşattı.

21.10.2019 12:27
Edirne'de yoğun sis Edirne'de yoğun sis
Edirne'de yoğun sis ulaşımda sürücülere güçlük yaşattı.
Gece başlayan sis sabaha karşı etkisini artırdı.
Yoğun sis alçak yerlerde görüş mesafesini yer yer 50 metre altına kadar düşürdü. Görüş mesafesinin düşüklüğü nedeniyle sürücüler trafikte zorlandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölge ve kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
-Sis güzel manzaralar oluşturdu
Kentin simge eseri Selimiye Camisi ve diğer tarihi yapıların etrafında oluşan sis dolayısıyla güzel görüntüler ortaya çıktı.
Bu görüntüleri kaçırmak istemeyen bazı vatandaşlar tarihi köprülerde fotoğraf çektirdi.
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğini belirtti.
Edirne'de yoğun sis

Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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