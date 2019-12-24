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Edirne'de zabıt katibine "zimmet" suçundan 11 yıl 3 ay hapis

Edirne'nin Enez ilçesinde görevli bir zabıt katibine, adli emanete kaydedilmesi için kendisine teslim edilen para ve eşyaları zimmetine geçirdiği iddiasıyla açılan davada 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

24.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:40 Edirne'de zabıt katibine
'nin ilçesinde görevli bir zabıt katibine, adli emanete kaydedilmesi için kendisine teslim edilen para ve eşyaları zimmetine geçirdiği iddiasıyla açılan davada 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık S.Ü ile avukatı katıldı.

Duruşmada ilk olarak duruşma savcısı mütalaada bulundu. S.Ü'nün, adli emanete alınan veya henüz adli emanete alınmamış paraları, eşyaları veya ölü muayenesi için kendisine teslim edilen paraları uhdesine geçirerek, zincirleme şekilde ve suçun ortaya çıkmasını engeller şekilde "zimmet" suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtildi.
Sanık S.Ü savunmasında çok pişman olduğunu ifade ederek, "Ailevi şartlar hakkında oluşan bir olaydır. Vicdani olarak karar vermenizi diliyorum. Adaletinize sığınıyorum. Yaptıklarımdan çok pişmanım." dedi.
Mahkeme heyeti, S.Ü'ye "zimmet" suçundan
11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Edirne, Enez, Güncel

Kaynak: AA

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