Edirne'de Zorunlu Kış Lastiği Denetimi

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında Edirne
'de denetimler gerçekleştirildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 10- 14 Aralık
'ta kentteki 10 noktada uygulama yaptı.
Ekipler, denetimler sırasında bin 200 aracın lastiklerini kontrol etti. Kış lastiği kullanmayan 30 sürücüye 625'er lira ceza kesildi. Ekipler, araçlarında kış lastiği bulunan sürücülere de teşekkür etti.
"Tüm araçların kullanmasını istiyoruz"
Hafif ticari araç sürücüsü Alaattin Buğday, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında kar olmasa bile yollarda soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştuğunu söyledi.
Kış lastiğinin buzlu yolda ve karlı havalarda kaymayı azalttığını, aracın yola tutunarak sürücü hakimiyetini arttırdığını belirten Buğday, "Kış lastiği güvenli sürüş sağlar. Hususi araçlara kış lastiği zorunluluğu yok. Bu araçlar yolda kaldığında kış lastiği kullananları da zor durumda bırakıyor. Tüm araçların kış lastiği kullanmasını istiyoruz." dedi.
Okul servisi sürücüsü Hakan Ezen de can güvenliği açısından tüm sürücülerin araçlarında kış lastiği kullanması gerektiğini anlatarak, "Okul servisinde taşıdığımız çocuklarımız trafikteki sürücülerin çocukları. Biz kış lastiklerimizi uygulamadan önce taktırdık. Hususi tüm araçların da kış lastiği takmasını istiyoruz." diye konuştu.
Edirne Emniyet Müdürlüğü,14 Aralık,Edirne
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:10