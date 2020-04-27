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Edirne'deki altyapı çalışmaları devam ediyor

Edirne'deki altyapı çalışmaları devam ediyor.

27.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:44
Edirne'deki altyapı çalışmaları devam ediyor
Edirne'deki altyapı çalışmaları devam ediyor.
Belediye Başkanı Recep Gürkan, Olin Kavşağı'ndaki çalışmaları inceledikten sonra yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süredir sokakların boş olduğunu ve bu nedenle de kentin giriş kavşağı olan kısımda altyapı çalışmalarına başladıklarını söyledi.
Kavşağın hem kanalizasyon hattı hem de yağmur suyu hattı için kazılması gerektiğini belirten Gürkan, şöyle devam etti:
"Bu çalışmayı hep trafiğin sakin olduğu bir zamanda yaparız diyorduk. Bu virüs tedbirlerini fırsat bildik. Pazar günü sabah İstanbul'daki trafik yoğunluğunun azaldığını düşünerek, çalışmaya başladık. Şu anda kanalizasyon hattımız bitiyor. Diğer şeride geçtik. Birazdan o da tamamlanacak ve yolda da gördüğünüz gibi gidiş- geliş birer şeride düşürerek, güvenlik önlemlerini de alarak, kanalizasyon hattı çalışmasını bitirdik. Burada bin 200'lük borular döşeniyor. Ardından bu bittikten sonra yarından itibaren üç gün boyunca yine aynı bölgede bu hattın yan tarafından 2 metre çapında 2 binlik borularla yağmursuyu hatlarını çekeceğiz. Yine aynı şekilde Olin Kavşağına geçeceğiz."
Gürkan, bu çalışma bittiğinde hemen asfaltlama çalışması yapacaklarını anlatarak, "Bu sürede Edirnelilerden biraz sabır istiyoruz. Bu dönemde burasını yapalım ki trafik yoğunlaşmadan hepimiz hem Kocasinan hem Abdiipekçi Caddesi'ndeki kanalizasyon ve yağmur suyu hatları da buraya bağlanacak. Bundan sonra artık sorun yaşamayacak Edirneliler."

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Gürkan, Edirne, Güncel, Haber
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