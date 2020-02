Edirne'deki ciğercilere denetleme

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan gıda denetimi seferberliği kapsamında Edirne 'deki ciğerciler denetlendi.İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'ın da katıldığı denetimlerde ekipler, başta kentin meşhur lezzeti tava ciğerinin işlendiği işletmeler olmak üzere, et işleme tesislerini inceledi.Denetimlerde işletmeler hijyen koşulları, mevzuata uygunluk açısından incelenirken, ürünlerden de laboratuvarda tetkik edilmek üzere örnekler alındı.İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlıkça başlatılan denetimler kapsamında Edirne'deki et ve et ürünleri satan işletmelerin incelendiğini belirtti.Güvenli gıdaya ulaşım kapsamında denetimlerin sürdüğünü anlatan Bayazıt, şunları söyledi:"Edirne, ciğeriyle meşhur olan bir kentimiz. Bugün, tava ciğerinin nasıl işlendiğini denetledik. İş yerinin fiziki şartlarına ve asgari hijyen durumlarını inceledik ilk olarak. Ardından belge kontrolünü yaptık, ciğerler nereden hangi şartlarda geliyor, veteriner sağlık kontrol raporları var mı bunlara baktık. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Burası aynı zamanda köfte ve sucuk yapan da bir işletme. Köfte ve sucuklardan taklit ve tağşişe karşı numuneler aldık ve bu numuneleri incelenmek üzere laboratuvara göndereceğiz."Bayazıt, 2019'da gerçekleştirdikleri 11 bin 523 denetimde 91 işletmeye 498 bin 906 lira idari ceza uygulandığını sözlerine ekledi.