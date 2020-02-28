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Edirne'deki düzensiz göçmen hareketliliği devam ediyor

Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor.

28.02.2020 22:08 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:08Edirne'deki düzensiz göçmen hareketliliği devam ediyor
'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin 'ye gelişleri sürüyor.
Kentte dün gece saatlerinde başlayan düzensiz göçmen hareketliği devam ediyor.
Başta olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler, özellikle 'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı civarında bekliyor.
Tel çitle korunan alanın yakınında bekleyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri geri çekilmeleri için zaman zaman ses bombası atıyor, araçlarının sirenini çalıyor.
Başlayan sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan düzensiz göçmenler, yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalışıyor.

Yunanistan, İstanbul, Avrupa, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

28.02.2020 22:52:19