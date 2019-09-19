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Edirne'deki fetö operasyonunda 5 tutuklama

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınan 1'i FETÖ/PDY şüphelisi 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

19.09.2019 15:24Edirne'deki fetö operasyonunda 5 tutuklama
EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınan 1'i FETÖ/PDY şüphelisi 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde FETÖ/PDY üyesi şüphelilerin Yunanistan'a kaçırılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Üyüklütatar köyü mevkiinde içerisinde şüphelilerin bulunduğu 2 aracı durdurdu. Araçlarda bulunan 6 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma komutanlığına götürülen şüphelilerin yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan mahkemeleri süren M.Ö. ve N.S. ile organizatörlük yaptıkları belirlenen O.K., A.K., G.K. ve S.S. oldukları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.S., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, M.Ö., O.K., A.K., G.K. ve S.S. tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Yunanistan, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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