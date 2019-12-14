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Edirne'deki fuhuş operasyonu

Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi serbest bırakıldı.

14.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:56Edirne'deki fuhuş operasyonu
'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, üç gün önce yaptıkları çalışma sonrası kent merkezinde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 11'i kadın 14 kişi gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Edirne 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesine getirildi.
Şüphelilerden 11'i savcılıktaki sorgusunun ardından, 3 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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