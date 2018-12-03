Edirne'deki Kuvvetli Sağanak

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:35



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:35

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, doğal afetin kentin belirli bir bölgesine önemli oranda hasar verdiğini söyledi.Gürkan, yaptığı açıklamada, belediye olarak afetten sonra ekiplerin su baskını olan bölgelere anında müdahale ettiklerini belirtti.Yağışın meydana gelmesinin ardından zarar ortaya çıkınca, çevre il ve ilçe belediye başkanlarının kendisini aradığını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:"Geçmiş olsun dileklerini ileterek, ekip ve araç desteğinde bulunmak istediklerini belirttiler. Çevre il ve ilçe belediye başkanlarımızın görevlendirdiği ekip ve araçlar, çalışmalarımız tamamlanana kadar bizimle birlikte hareket etti. 24 saat süreyle tüm ekipler su baskını olan yerlerde çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Pazar günü su baskını olan yerler tamamen tahliye edildi. Takviye dilen ekipler de tekrar belediyelerine döndü. Bize destek veren tüm belediye başkanlarımıza ve Edirne Belediyesi personeliyle birlikte canla başla çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyorum."