Edirne'deki Müzelere Ziyaretçi Akını

16 Aralık 2018 Pazar 11:16



16 Aralık 2018 Pazar 11:16

GÖKHAN ZOBAR - İstanbul ve Ankara'dan sonra en çok ziyaretçiyi ağırlayan Edirne'deki müzelerin, yıl sonuna kadar 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşması bekleniyor.Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'deki müzelerin ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını belirtti.Hacıoğlu, Edirne'nin konsept müzeleriyle ön plana çıktığını ve müzelere olan ilginin arttığını ifade etti.Kentteki müzelerin tarihi yansıtmasının yanı sıra kültür sanat etkinliklerinin yapıldığı bir alana dönüştüğünü aktaran Hacıoğlu, "Edirne'deki müzeler artık bir yaşam alanı oldu. Okuma, müzik ve sergi etkinlikleri gibi kültür sanat etkinlikleri, müzelerimizde yapılıyor ve vatandaşları müzelere çekiyor. Bunun yanında birçok faaliyet yine müzelerimizde oluyor. Müzelerin işlevi gün geçtikçe büyüyor. Böyle oldukça ziyaretçi sayısı sürekli artıyor." dedi.Hacıoğlu, birçok medeniyete ev sahipliği ve Osmanlı'ya bir asra yakın başkentlik yapan Edirne'nin bu özelliğini müzelerinde yansıttığını dile getirdi.Kentin farklı ilgi alanlarına yönelik müzelere sahip olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, şunları kaydetti:"Edirne'de, Büyük Sinagogu da müze olarak saydığımızda 9 tane müze var. Sinagog da açıldığından beri, mimarisi ve tarihiyle çok ziyaretçi çekmekte ve bir müze özelliği taşımakta. Geçen yıl Edirne müzelerini yaklaşık 650 bin kişi ziyaret ederken, bu sayı yılın ilk 10 ayında 800 bini buldu. Tahminlerimize göre 2018 yılı Edirne'deki müzeleri ziyaret eden kişi sayısı, yılın sonunda 1 milyonu bulacaktır. Edirne'nin müzeleri hem konsept olarak hem de insanların ilgi ve alakasını çekecek nitelikleri barındırması açısından çok önemli.2019 yılında iki yeni müze daha açılacak. Sarayiçi Ören Yeri bunlardan biri ve buranın içinde üç müze olacak. Kum Kasrı Hamamı, hamam müzesi olarak düzenlenecek ve hamam tarihi anlatılacak. Adalet Kasrı adaletle ilgili bir müze olacak ve Saray Mutfakları da mutfak tarihiyle ilgili bir müze olacak. Açılacak bir diğer müze de Hıdırlık Tabya'daki müze olacak. İleri ki yıllarda da Cihannüma Kasrı'nın, Şükrü Paşa Kışlası'nın ve Makedonya Saat Kulesi Müzesi'nin tamamlanmasıyla Edirne'deki müze sayısı 14 olacak. 2023 yılındaki müze ziyaretçi sayısıyla ilgili strateji planımız 2 milyon. Bu özelliğiyle Edirne zaten bunu hak ediyor. Edirne, kaliteli ve tarihe ışık tutan müzelerin artmasıyla daha çok ve nitelikli müze ziyaretçisi almaya devam edecek."Konsept müzeler ilgi görüyorEdirne, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı verilerine göre, İstanbul ve Ankara'dan sonra özel müzeleri en çok ziyaret edilen üçüncü il olmuştu.Avrupa'da akıl hastalarının toplumdan tecrit edildiği dönemde Osmanlı'da nasıl tedavi edildiklerinin anlatıldığı Sağlık Müzesi, Edirne'nin müdafaasının aktarıldığı Balkan Savaşı Müzesi, tematik müze konseptindeki İslam Eserleri Müzesi, Kent Belleği Müzesi, cami ve mescitlerden elde edilen tarihi eser niteliğindeki eserlerin sergilendiği Vakıf Müzesi, medeniyetlerin izlerinin görüldüğü Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ile Milli Mücadele'de kentin rolünün aktarıldığı Lozan Müzesi, hem tarihi panoramanın geleceğe aktarılması hem de turizmde hareketlilik sağlaması açısından nüfusuna göre müze zengini kentin turizmdeki kozlarından biri olarak gösteriliyor.