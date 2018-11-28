Edirne'deki Sağanak

Edirne
'de aşırı yağış sonucu oluşan sel suları nedeniyle evinde mahsur kalan kişi kurtarıldı, kayıp olduğu belirlenen bir kişinin de bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Dün geceden bu yana devam eden aşırı yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Köşen Çiftliği köyünde yaşayan Mesut Özçelik (52), yağış sularının oluşturduğu sel baskını nedeniyle evinde mahsur kaldı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine UMKE ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından Özçelik, paletli iş makinesi yardımıyla bulunduğu kurtarıldı.
Oğulpaşa köyünde ise kayıp olduğu belirlenen 80 yaşındaki adamın evinin çevresinde AFAD ekipleri botlarla arama çalışması başlattı.
Edirne Valisi Ekrem Canalp
de olay yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
AFAD,Edirne
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:37