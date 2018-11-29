Edirne'deki Sağanak

29 Kasım 2018 Perşembe 17:37



29 Kasım 2018 Perşembe 17:37

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Gerçekten çok büyük bir doğal affet yaşadık. Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi, AFAD, bütün ekipler, bütün imkanlarıyla çok gayretli bir şekilde çalıştı." dedi.Gürkan, belediye meclis salonunda düzenlediği basın toplantısında, kentte meydana gelen sağanağın bir afete dönüştüğünü söyledi.Edirne merkezinin bir günde 128,5 kilogram yağış aldığını aktaran Gürkan, "Gerçekten çok büyük bir doğal affet yaşadık. Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi, AFAD, bütün ekipler, bütün imkanlarıyla çok gayretli bir şekilde çalıştı." dedi.Gürkan, böylesi bir afeti karşılamaya hiç bir kentin altyapısının yetmeyeceğini savunarak, şunları kaydetti:"Belediyemizde toplamda 45 araç ve 216 personelle 48 saattir çalışmaya devam ediyoruz. Metrekareye 128,5 kilogram yağışın düşmesi bunu bir doğal afet olduğunu göstermektedir. Bazı vatandaşlarımız haklı olarak bunu altyapıya bağlamaktadır ama bu doğal afeti karşılayacak dünyada hiçbir altyapı yoktur. Adı üzerinde doğal affet. Çarşamba sabaha karşı beni ilk arayanlardan biri AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe olmuştur. Kendisi geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. Yardıma hazır olduğunu söyledi."Akmeşe'nin nezaketine karşın AK Parti'den Edirne Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Bilgin Özbaş'ın sosyal medyadaki paylaşımlarının hoş olmadığını ifade eden Gürkan, "Bu tür doğal afetler siyasi malzeme konusu yapılmaz." diye konuştu."Edirne'nin geleceği siyasetin üzerindedir"Gürkan, Edirne'nin geleceğinin siyasetin üzerinde olduğunu vurgulayarak, kente yapılması planlanan altyapı çalışmalarında İller Bankası ile ilgili AK Parti'nin desteğini beklediklerini, destek gelmediği taktirde altyapıya kendilerinin başlayacağını söyledi.Edirne'de altyapı sorunu olduğunu kendilerinin de ilk günden beri söylediklerini dile getiren Gürkan, şunları ifade etti:"Kocasinan Mahallesi'nde bodrum katlarda biriken suları sürekli çekmeye çalışıyoruz. Dün itibarıyla TREDAŞ ile ilgili bir sorun yaşadık. TREDAŞ'ın o bölgede su basan bodrumlardaki elektrik panolarının su altında kalması nedeniyle güvenlik nedeniyle elektrik verememesi, ısınma sorununu ortaya çıkardı. Sayın Valimizle birçok kez görüştük, kendisi de TREDAŞ ile görüştü ama TREDAŞ güvenlik nedeniyle bunu yapamayacağını söyledi. Biz de Sayın Valimiz'in gayretli çalışmalarıyla sadece şunu teklif ettik. Bu tür sorun olan 45 civarında apartman var. Onların elektrikleri kesilsin, diğerlerine verin ki elektrik sisteminde sorun olamayanlar ısınmasını sağlasın diye ama bu talebimize dün akşam saatlerine kadar olumlu bir dönüş alamadık. Sayın Valimiz'in devreye girmesiyle kısmen elektrikler verildi. Bugün suların tamamen çekilmesiyle birlikte tüm sitelere elektrik verilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor."