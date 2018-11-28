Edirne'deki Sel

Edirne
'de sağanak ve ardından yaşanan su baskınlarından etkilenen bazı okullarda 2 gün eğitim verilmeyecek. Edirne Valiliği
'nce, dün akşam saatlerinde başlayan ve bazı bölgelerde sele dönüşen sağanaktan fiziki olarak etkilenen okullarda eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.
Bu kapsamda, Özel Sınav Temel Lisesi, Özel Bahçeşehir
Okulları, Özel Filiz Okulları, Özel Edirne Safir Okulları ve Özel Yaren Anaokulu'nda eğitime yarın ve perşembe günü ara verilecek.
Edirne Valiliği,Edirne
28 Kasım 2018 Çarşamba 21:15