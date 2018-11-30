Edirne'deki Sel

Edirne Valiliği
, kentte meydana gelen selden etkilenen 79 konuttan 4'ünün yıkıldığını, 9'unun ise ağır hasarlı olduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Köşen, Karakasım, Tayakadın, Orhaniye
, İskender
, Sazlıdere
köyleri, Süloğlu
ilçesine bağlı Büyük Gerdelli, Havsa
ilçesine bağlı Oğulpaşa, Abalar köylerinde derelerin taşması sonucu su baskınları yaşandığı anımsatıldı.
24 saatte metrekareye 128,5 kilogram yağışın düştüğü aktarılan açıklamada, "Bölgelerden gelen ihbarlar üzerine Afet Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) faaliyete sokulmuş ve AFAD
ekiplerimiz olay yerlerine acil olarak intikal etmiştir. İlk olarak yerel imkanlarla müdahaleye başlanırken, bölgenin geniş bir alan olması nedeniyle AFAD Başkanlığından takviye ekip talep edilmiştir. Ekip talebi üzerine Tekirdağ
'dan 5 personel, 1 araç, Kırklareli
'nden 6 personel, 2 araç, 1 bot, Sakarya
'dan 6 personel, 2 araç, 1 bot ve İstanbul
'dan 5 personel, 1 araç, 1 bot ile çalışmalara katılmıştır. İlimizde bulunan kurumlarla koordineli olarak UMKE, Edirne Belediyesi
, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresine ait 846 personel ve 140 araç ile arama ve kurtarma çalışmaları gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Çalışmalar neticesinde 140 araç ve iş makinesi ile olaylara müdahale edilerek, 143 vatandaşın kurtarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Havsa ilçemize bağlı Oğulpaşa köyünde 78 yaşındaki Veysel Evren
hayatını kaybetmiştir. Yaşanan taşkınlarda 5 devlet, 6 özel olmak üzere 11 okulda eğitime ara verilmiş, 1 özel hastanedeki hastalar önlem amaçlı olarak uygun hastanelere sevk edilmiştir. İl merkezimizde 97 binanın bodrum katlarında su boşaltma işlemi yapılmıştır. Ulaşıma kapalı köy yolu bulunmamaktadır. Ayrıca ekiplerimiz insani kurtarma çalışmalarının yanında küçük ve büyükbaş hayvanlar ile sahipsiz sokak hayvanlarına da müdahalede bulunarak güvenli alanlara taşımıştır."
Hasar ve zarar tespit çalışmaları
Sel sularının çekilmesiyle Defterdarlık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri tarafından ivedi bir şekilde hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:
"Çalışmalar neticesinde 23 büyükbaş, 268 küçükbaş, 200 arı kovanı ve 169 kanatlı zayiatı tespit edilmiştir. Ayrıca 79 konutun taşkından etkilendiği, bunlardan 4 konutun yıkıldığı, 9'unun ise ağır hasarlı olduğu belirlenmiştir. 2 bin 800 hektar ekili alanın (buğday, arpa, yulaf, kanola) selden etkilendiği ön tespiti yapılmış olup, kesin tespitler suların tam olarak çekilmesi sonrasında yapılabilecektir. Ayrıca depolarda tutulan ve açık alanda depolanmış olan buğday, saman, mısır (dane), mısır slajı, arpa, yem, yonca, ot, gübre ve küspelerin gördüğü zarar da tespit edilmiştir.
Bu kapsamda bugün itibariyle yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kurulan ekipler marifetiyle selden etkilenen konutların temizlenmesine, ihtiyaç duyulan ev eşyalarının teminine ve çevre temizliğine başlanmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü
ekiplerince içme sularının düzenli olarak numune alınmak suretiyle kontrolü ve gereken yerlerde dezenfekte işlemleri yapılmaktadır. Taşkınlardan zarar gören vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları Valiliğimiz koordinesinde Kızılay
, AFAD, SYDV ve diğer yardım kuruluşları tarafından karşılanmakta olup, yürütülen çalışmalar tüm vatandaşlarımızın sıkıntılarının tamamı çözülene kadar kesintisiz devam edecektir."
Havsa,Edirne Valiliği