Edirne'deki Sel

Edirne
Belediye Başkanı Recep Gürkan
, geçtiğimiz hafta etkili olan selden en çok zarar gören Oğulpaşa köyündeki çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Başkan Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sel mağduru vatandaşların yaralarını sarmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.
Vatandaşların zararlarının tespiti için Edirne Valiliği
başkanlığında bir komisyon kurulduğunu ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:
"Evleri hasar gören vatandaşların zararlarının giderilmesi için çalışmalar başladı. Hem meteorolojiden hem de itfaiyeden bir rapor alınması gerekiyor. Biz belediye olarak raporu hemen veriyoruz vatandaşlara. Bugün basında okuduğum kadarıyla meteoroloji 25 ya da 35 lira bir döner sermaye parası istiyormuş. Bu konuyu valimizle konuşacağım. Gerekirse meteorolojiyle de konuşuruz. Vatandaşların bu parayı vermesi çok anlamlı değil.
Bu bir doğal afet sonuç olarak. Alınan raporla belediyeye ya da valiliğe başvuru yapacak vatandaşlar. Şu anda valiliğin kurduğu hasar tespit komisyonu var. O komisyon gerekli çalışmayı yapacak ve afet fonundan bir destek çıkarılacak. Bunun yanında diğer kurumlar da başta belediyemiz olmak üzere vatandaşlarımıza yardımlarını sürdürüyor. Bu yardımlar devam edecek."
Recep Gürkan,Edirne
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:46