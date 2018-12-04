Edirne'deki Sel

Uzunköprü
ilçesi heyeti, selden en fazla etkilenen Havsa
'nın Oğulpaşa köyünde incelemede bulundu.
Uzunköprü Kaymakamı Muhittin Gürel
, Belediye Başkanı Enis İşbilen
, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan İhtiyar, Ticaret Borsası Başkanı Egemen Aslan
, Ziraat Odası Başkanı Kayahan
Çolak, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Hayati Balkan, İl Genel Meclis Üyeleri Enver Erkan, Arda Yüce, Nedret Akbulut, Belediye Meclis Üyesi Özcan Atak'tan oluşan heyet, Oğulpaşa'ya destek ziyareti gerçekleştirdi.
Havsa Kaymakamı Neslihan Köse ve Oğulpaşa Muhtarı Ahmet Cebe
'nin karşıladığı heyet, vatandaşları ziyaret etti.
Kaymakam Gürel, Oğulpaşa'ya her zaman destek olacaklarını belirterek, "Destek olmak ve bir ihtiyacınız olursa yardımcı olmak adına Uzunköprü Heyeti olarak buradayız." dedi.
Ziyaret sonunda Uzunköprü Belediyesince getirilen pirinçler köy muhtarlığına teslim edildi.
Havsa,Uzunköprü
04 Aralık 2018 Salı 14:14