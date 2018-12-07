Edirne'deki Sel

Edirne
'deki selde mağdur olan vatandaşlar "fevk-hasar raporu"nu Edirne Valiliği
'nden alabilecek.
Edirne'de 28 Kasım'da şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde kent merkezi ve köylerde hasarlar meydana gelmişti.
Evi, aracı, tarlasındaki tarım ürünü zarar gören ve hayvanı telef olan vatandaşlar sigorta şirketlerine sunmak için "fevk-hasar raporu" almak için Edirne Meteoroloji Müdürlüğü'ne başvurarak ücret karşılığı temin ediyordu.
Edirne Valiliği emriyle, 28 Kasım'da Edirne'de yaşanan sele mahsus fevk-hasar raporu valilikten ücretsiz alınabilecek.
Ayrıca daha önceden ücretli olarak raporları temin eden vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi adına, alınan ücretlerin valilik tarafından geri ödemesinin de başladığı ifade edildi.
Edirne Valiliği,Edirne
07 Aralık 2018 Cuma 13:26