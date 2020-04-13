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Edirne'deki tarihi bedesten kontrollü olarak hizmete açıldı

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 25 Mart'tan bu yana kapalı olan tarihi bedesten, kontrollü olarak hizmete açıldı.

13.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:52
Edirne'deki tarihi bedesten kontrollü olarak hizmete açıldı
Edirne 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 25 Mart'tan bu yana kapalı olan tarihi bedesten, kontrollü olarak hizmete açıldı.
Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı çarşıdan alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, maske takarak çarşıya girebiliyor.
Çarşının dernek başkanı Hakan Fındıklı , AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı tüm önlemleri alarak hizmet verdiklerini söyledi.
Zor günlerin geçmesi ümidiyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Fındıklı, şöyle konuştu:
"Çarşımız 20 gündür kapalıydı. Esnafın isteği üzerine çarşımızı açtık. Tabi tüm kurallara uyuluyor. Sosyal mesafe ve maske takma konusunda titiz davranıyoruz. Gelen müşterilerimizi maske takması koşuluyla içeri alıyoruz. Yaşanan salgın nedeniyle yoğun bir müşteri akışı zaten yok. Esnafımız önlemlerini alarak ticaretini sürdürüyor."

Kaynak: AA

Etiketler: Fındıklı, Edirne, Güncel
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