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Edirne'deki tarihi konak Devlet Konuk Evi olarak hizmet verecek

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürlüğünce restore edilen tarihi konak, Devlet Konuk Evi olarak hizmet verecek.

27.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:10Edirne'deki tarihi konak Devlet Konuk Evi olarak hizmet verecek
Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürlüğünce restore edilen tarihi konak, Devlet Konuk Evi olarak hizmet verecek.
Edirne Valiliği tarafından kentte bulunan tarihi konakların turizme kazandırılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Edirne Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karanfiloğlu Caddesi'nde 310 metrekare büyüklüğünde bahçeli ve 5 odası bulunan iki katlı konağın restorasyonunun tamamlandığını söyledi.
Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatları doğrultusunda restore edilerek hizmete alınan konağın, Devlet Konuk Evi olarak işlev göreceğini dile getiren Eraslan, kentteki dernek, vakıf ve kulüp gibi sivil toplum kuruluşları ile kar amacı gütmeyen kuruluşların, yapacakları çeşitli aktiviteler için Devlet Konuk Evi'nden ücretsiz faydalanabileceğini kaydetti.

Edirne Valiliği, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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