Edirne
'deki 'tefecilik' operasyonunda 8 tutuklama
Edirne'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i, mahkemece tutuklandı. Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri, 'tefecilik ve yağma' suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelileri yakalamak amacıyla Edirne merkezli Tekirdağ
, Çanakkale
ve İstanbul
'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda A.D, C.Y, G.Ö, B.İ, T.Ş, H.Ç, O.O., O.K., M.D, A.K. ve Ü.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 35 bin TL değerinde 11 ilamsız ödeme emri, 150 bin TL değerinde 6 dolu senet, 1 ruhsatsız tabanca, 197 fişek, 3 bıçak, 2 flaş bellek, 4 cep telefonu, 31 bin TL para, 9 banka dekontu, 4 vadeli hesap cüzdanı, 12 tapu senedi, 10 adet üzerinde isim, miktar ve tarih bulunan alacak verecek çizelgesi ile elektronik aletler ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D, A.K. ve Ü.Y. mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.D, C.Y, G.Ö, B.İ, T.Ş, H.Ç, O.O. ve O.K. tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Kaynak: DHA
Jandarma
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