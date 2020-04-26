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Edirne'deki uluslararası öğrencilere yardım kolisi dağıtıldı

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği ve Kosova'lı Öğrenciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde, Edirne'de öğrenim gören ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkelerine dönemeyen uluslararası öğrencilere gıda kolisi dağıtıldı.

26.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:00
Edirne'deki uluslararası öğrencilere yardım kolisi dağıtıldı
Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği ve Kosova'lı Öğrenciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde, Edirne'de öğrenim gören ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkelerine dönemeyen uluslararası öğrencilere gıda kolisi dağıtıldı.
Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, AFAD Edirne İl Müdürlüğü, Türk Kızılay Edirne Şubesi ve Edirne İnsan Hak Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği'nin destekleriyle, uluslararası öğrencilere ihtiyaç duydukları gıda malzemelerinin ulaştırıldığını belirtti.
Trakya Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermek için çalıştıklarını vurgulayan Çalışkan, gıda yardımlarının düzenli olarak süreceğini ifade etti.
Destek veren kuruluşlara teşekkür eden Çalışkan, şunları kaydetti:
"Kentimizde eğitim gören uluslararası öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Bu zor süreçte yaşadıkları ülkelere dönemeyen ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kurumlarımızın destekleriyle yardımlar ulaştırıyoruz. Bugüne kadar 80 öğrencimize yardımda bulunduk. Desteklerinden dolayı kurum ve kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yardımlarımız Ramazan ayı boyunca devam edecek. Yardım alamayan öğrencilerimiz derneğimizle iletişime geçebilir."

Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Edirne, Kosova, İHH, Güncel , Haber
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