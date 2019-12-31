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Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

EDİRNE'de, polis ekiplerince sürücüsü durdurulan otomobilde yapılan aramada bulunan çantanın içinde, uyuşturucu ele geçirildi.

31.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:53 Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

EDİRNE'de, polis ekiplerince sürücüsü durdurulan otomobilde yapılan aramada bulunan çantanın içinde, uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Keşan ilçesine uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine hareket geçti. Uyuşturucunun bulunduğu otomobil belirlenip, takibe alındı. Havsa ilçesinde sürücüsü durdurulan otomobilde arama yapılırken, çanta bulundu. Çantanın içinde; 2 bin 900 gram eroin, 3 bin 600 gram bonzai ve 1000 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobildeki E.Y. ile M.Y. gözaltına alındı. ekipleri daha sonra uyuşturucu maddelerin bulunduğu otomobile öncülük yaptığını tespit ettiği sürücüyü de Tekirdağ'da durdurdu. Araçtaki D.O. ile İ.K. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edildi. M.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, D.O., E.Y. ve İ.K. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Edirne Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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